Гэри Джонс: ВР придает большое значение расширению сотрудничества с Азербайджаном

Региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

Передаю Вам и азербайджанскому народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны – Дня Республики.

Компания ВР придает большое значение постоянному расширению сотрудничества с Азербайджаном и надеется на более продуктивное развитие этого сотрудничества. Я верю в дальнейшее укрепление дружеских связей между ВР и Правительством Азербайджана.

Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов, а азербайджанскому народу – процветания".