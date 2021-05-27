Гэри Джонс: ВР придает большое значение расширению сотрудничества с Азербайджаном

Региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Ваше превосходительство.
Передаю Вам и азербайджанскому народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны – Дня Республики.
Компания ВР придает большое значение постоянному расширению сотрудничества с Азербайджаном и надеется на более продуктивное развитие этого сотрудничества. Я верю в дальнейшее укрепление дружеских связей между ВР и Правительством Азербайджана.
Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов, а азербайджанскому народу – процветания".