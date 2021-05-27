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Гэри Джонс: ВР придает большое значение расширению сотрудничества с Азербайджаном

Гэри Джонс: ВР придает большое значение расширению сотрудничества с Азербайджаном Региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
27 мая 2021 г. 18:14
Гэри Джонс: ВР придает большое значение расширению сотрудничества с Азербайджаном
Гэри Джонс

Региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

Передаю Вам и азербайджанскому народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны – Дня Республики.

Компания ВР придает большое значение постоянному расширению сотрудничества с Азербайджаном и надеется на более продуктивное развитие этого сотрудничества. Я верю в дальнейшее укрепление дружеских связей между ВР и Правительством Азербайджана.

Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов, а азербайджанскому народу – процветания".

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Версия на азербайджанском языке Qəri Counz: "BP Azərbaycanla əməkdaşlığın genişləndirilməsinə böyük əhəmiyyət verir"

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