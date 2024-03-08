Генсек Всемирного совета мусульманских общин: Исламофобия превратилась в идеологическую трагедию

Сегодня исламофобия превратилась в идеологическую трагедию, что прослеживается в выступлениях политиков.

Как сообщает Report, об этом генеральный секретарь Всемирного совета мусульманских общин Мухаммед Бечари заявил в рамках пленарного заседания на проходящей в Баку международной конференции "Сохранение разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году".

Он отметил, что предпринимаемые сегодня меры недостаточны для борьбы с исламофобией и ксенофобией.

"Считаю, что во всех странах-членах ОИС должен быть принят закон, приравнивающий религиозную дискриминацию к уголовно наказуемому преступлению. Кроме того, в школьные учебники нужно включить материалы для формирования правильного представления об исламе. Еще одним практическим шагом должна стать разработка концепций по расширению диалога и сотрудничества между религиозными общинами", - сказал Бечари.

Он поблагодарил Азербайджан за регулярное включение вопросов, связанных с исламофобией, в повестку дня.