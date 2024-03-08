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Генсек Всемирного совета мусульманских общин: Исламофобия превратилась в идеологическую трагедию

Генсек Всемирного совета мусульманских общин: Исламофобия превратилась в идеологическую трагедию
Внешняя политика
8 марта 2024 г. 11:58
Генсек Всемирного совета мусульманских общин: Исламофобия превратилась в идеологическую трагедию

Сегодня исламофобия превратилась в идеологическую трагедию, что прослеживается в выступлениях политиков.

Как сообщает Report, об этом генеральный секретарь Всемирного совета мусульманских общин Мухаммед Бечари заявил в рамках пленарного заседания на проходящей в Баку международной конференции "Сохранение разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году".

Он отметил, что предпринимаемые сегодня меры недостаточны для борьбы с исламофобией и ксенофобией.

"Считаю, что во всех странах-членах ОИС должен быть принят закон, приравнивающий религиозную дискриминацию к уголовно наказуемому преступлению. Кроме того, в школьные учебники нужно включить материалы для формирования правильного представления об исламе. Еще одним практическим шагом должна стать разработка концепций по расширению диалога и сотрудничества между религиозными общинами", - сказал Бечари.

Он поблагодарил Азербайджан за регулярное включение вопросов, связанных с исламофобией, в повестку дня.

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Версия на английском языке World Council of Muslim Communities Secretary General declares Islamophobia ideological tragedy
Версия на азербайджанском языке Dünya Müsəlman İcmaları Şurasının Baş katibi: İslamofobiya bu gün ideoloji bir faciəyə çevrilib

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