Генсек: Совет Европы переживает финансовый кризис

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Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Совет Европы оказался в финансовом кризисе и будет вынужден сокращать активность из-за одновременного уменьшения вкладов от России и Турции.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь организации Турбьерн Ягланд, выступая перед депутатами ПАСЕ.

Генсек признал, что часть активности Совета Европы придется свернуть, также стоит ожидать некоторого сокращения штатов.

"Я не могу уменьшить расходы на 20 млн евро без влияния на активность организации", - отметил Ягланд , при этом отказался уточнять, какие именно статьи подпадут под сокращение.

"Снижение турецкого взноса стало неожиданностью, и я не знаю, как мы будем из этого выходить", - добавил он.

Отметим, что общий годовой бюджет Совета Европы - 450 млн евро.

Напомним, в прошлом году Россия объявила, что недоплатит в бюджет Совета Европы две трети их минимального планового взноса.

Также в ответ на критику со стороны ПАСЕ Турция объявила о снижении взноса в СЕ до минимального.