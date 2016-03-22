​Генсек ООН поздравил жителей всех стран, отмечающих Науруз с праздником

Баку. 22 Марта. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун поздравил в понедельник жителей всех стран, отмечающих Науруз - праздник весеннего обновления.

Как передает Report, на торжественном заседании административный глава всемирной организации назвал Науруз "частью глобального культурного наследия" и заявил, что этот праздник отвечает принципам Объединенных Наций.

"Науруз - это древний праздник, который старше границ и разногласий сегодняшнего дня. Он служит напоминанием о том, что национальные границы, вероисповедания и другие поверхностные различия не так важны, как то, что все мы - люди. В этом смысле Ноуруз ломает преграды и выстраивает узы доверия", - сказал Пан Ги Мун. По его словам, ООН с гордостью отмечает этот праздник, так как проповедует те же ценности: солидарность, дружественные отношения и уважение к окружающей среде.

"Новый день" отмечают в Азербайджане, Афганистане, Албании, Грузии, Индии, Иракском Курдистане, Иране, Казахстане, Киргизии, Македонии, Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, Таджикистане, Турции, Узбекистане. В России его празднуют в Татарстане, Башкирии, Дагестане, некоторых других регионах. В целом Науруз отмечают 300 млн человек по всему миру.