Генсек ООН: Становимся свидетелями глобальной вспышки насилия в семье

Пандемия COVID-19 причиняет невыразимые человеческие страдания и вызывает экономическое опустошение по всему миру.

Как сообщает Report, об этом говорится в новом заявлении генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша в связи с борьбой с коронавирусом (COVID-19).

"Недавно я призвал к немедленному глобальному прекращению огня, с тем чтобы сосредоточить внимание на нашей общей борьбе за преодоление этой пандемии.

Я призвал к прекращению насилия где бы то ни было и сейчас же. Но насилие не ограничивается полем боя.

Многих женщин и девочек угроза подстерегает там, где они должны быть в наибольшей безопасности. В их собственных домах.

Поэтому сегодня я обращаюсь с новым призывом к миру в доме — и во всех домах— по всему миру.

Мы знаем, что изоляция на дому и карантин необходимы для преодоления COVID-19. Но в результате женщины могут оказаться как в ловушке с партнерами, склонными к жестокому обращению.

В последние недели по мере усиления экономического и социального давления и страха мы становимся свидетелями ужасающей глобальной вспышки насилия в семье.

В некоторых странах число женщин, обращающихся в службы поддержки, удвоилось.

В то же время медицинские учреждения и полицейские службы перегружены и испытывают нехватку персонала.

Работа местных групп поддержки парализована или им не хватает средств. Некоторые приюты для жертв насилия в семье закрыты, другие переполнены.

Я настоятельно призываю все правительства включить положения о предотвращении насилия в отношении женщин и возмещении ущерба, причиненного женщинам в результате такого насилия, в свои национальные планы борьбы с COVID-19 в качестве одной из их основных частей.

Это означает, что необходимо увеличить объем ассигнований для онлайновых служб поддержки и организаций гражданского общества.

Обеспечить, чтобы судебные системы продолжали преследовать лиц, виновных в жестоком обращении.

Установить аварийные системы сообщения об угрозе в аптеках и продуктовых магазинах.

Объявить, что приюты относятся к числу служб жизнеобеспечения.

И обеспечить для женщин безопасные способы обращения за помощью, которые позволяют женщинам обращаться за помощью не привлекая внимания тех, кто жестоко обращается с ними.

Права и свободы женщин имеют важнейшее значение для прочного и жизнеспособного общества.

Действуя сообща, мы можем и должны предотвращать насилие повсюду, от районов военных действий до жилых домов, по мере того, как мы работаем над тем, чтобы победить COVID-19", - говорится в заявлении.