Генсек ООН и высокий представитель ООН по Альянсу цивилизаций посетят Азербайджан

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и высокий представитель ООН по Альянсу цивилизаций Насер Абдель Азиз ан-Насер посетят Азербайджан. Как сообщили Report в отделе информации и связей с общественностью министерства культуры и туризма Азербайджана, они примут участие на VII Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН, который пройдет в Баку 25-27 апреля.

В работе форума примут участие около 2000 участников, в том числе главы государств и правительств, официальные лица, представители гражданского общества, религиозные и молодежные лидеры, которые обменяются мнениями на тему "Жизнь вместе в инклюзивных обществах: вызовы и цели".