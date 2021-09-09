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Генсек: Компании стран Тюркского совета заинтересованы в проектах по восстановлению Карабаха

Генсек: Компании стран Тюркского совета заинтересованы в проектах по восстановлению Карабаха Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с делегацией во главе с генсеком Совета сотрудничества тюркоязычных стран (Тюрский совет) Багдадом Амреевым.
Внешняя политика
9 сентября 2021 г. 15:36
Генсек: Компании стран Тюркского совета заинтересованы в проектах по восстановлению Карабаха

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с делегацией во главе с генсеком Совета сотрудничества тюркоязычных стран (Тюрский совет) Багдадом Амреевым.

Как сообщили Report в МИД, стороны обсудили широкий спектр вопросов из повестки Тюркского совета, предстоящие мероприятия, в частности подготовку к саммиту, который состоится в этом году в Стамбуле.

Генсек проинформировал о предстоящей в Баку встрече министров экономики стран Тюркского совета, бизнес-форуме и мероприятиях, осуществленных Тюркским советом для укрепления сотрудничества в экономической сфере. Б.Амреев отметил, что компании всех стран-участниц заинтересованы в участии в восстановительном процессе на освобожденных территориях. Генсек подчеркнул, что в бизнес-форуме в Баку примет участие большое число бизнесменов.

Министр Дж.Байрамов подчеркнул, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству в рамках Тюркского совета и всегда поддерживает деятельность организации.

Стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на английском языке Countries of Turkic Council interested in projects to restore Karabakh
Версия на азербайджанском языке Bağdad Amreyev: "Türk Şurasına üzv dövlətlərin şirkətləri azad olunmuş ərazilərin bərpasında iştirakda maraqlıdır"

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