Генсек: Азербайджан вносит весомый вклад в развитие ГУАМ - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Интервью информационного агентства Report с Генеральным секретарем ГУАМ Валерием Чечелашвили.

- Господин Чечелашвили, какими Вы оцениваете итоги уходящего года в контексте проделанной ГУАМ работы?

- Безусловно, уходящий год был сложным для нас по ряду очевидных причин, как, собственно, и для всей Европы. Тем не менее, организация продолжает развиваться, реализуются крупные четырехсторонние проекты, такие как зона свободной торговли ГУАМ, виртуальный Центр по борьбе с организованной преступностью. Утверждает свое место на карте региона концепция развития транспортного коридора, набирают силу энергетические проекты. Повышается качество политического взаимодействия, все большую роль в организации играет также и межпарламентское сотрудничество – под председательством Молдовы в уходящем году была проведена 7-я сессия Парламентской ассамблеи ГУАМ; также парламентарии государств-членов принимали участие в наблюдении за избирательным процессом на внеочередных президентских выборах в Украине и выборах в парламент Республики Молдова. Помимо этого, мы продолжаем успешно сотрудничать и с внешними партнерами, прежде всего с Японией, США, ОБСЕ, ОЭСР и так далее.

- В следующем году председательство в структуре переходит Украине. Какую работу будет проводить ГУАМ в следующем году под украинским председательством? Какие планы у организации на будущий год?

- Я уверен, что председательствование Украины в организации принесет нам новые содержательные идеи и будет способствовать имплементации новых программ и проектов. На Базельской встрече 4 декабря СМИД ГУАМ поддержал программу председательствования Украины. Сейчас государства-члены и секретариат работают над "дорожной картой" ее имплементации, которая будет рассматриваться в соответствии с поручением министров на заседании СНК в конце января 2015 года. Естественно, будет продолжено взаимодействие в рамках рабочих органов ГУАМ, которые работают в соответствии со своими "Планами действий". Будет проводиться последовательный курс по усилению политического взаимодействия как между государствами-членами ГУАМ, так и с международными организациями и другими государствами. Секретариат, со своей стороны, мобилизует все свои ресурсы для успешной реализации программы председательствования Украины в ГУАМ.

- Вопрос урегулирования существующих на территории стран-членов ГУАМ конфликтов является актуальным для структуры. Как протекает работа по обсуждению резолюции ГУАМ по данному вопросу в рамках Генеральной Ассамблеи ООН?

- Урегулирование конфликтов – важнейший вопрос для всех наших государств-членов, поскольку, к сожалению, мы все столкнулись с этим явлением. Могу сказать, что в данный момент продолжается работа по продвижению проекта резолюции "Затянувшиеся конфликты на пространстве ГУАМ и их последствия для международного мира, безопасности и развития" в Генеральной Ассамблее ООН. У нашей организации есть хорошо сформулированная и последовательная позиция, которая основывается на совместной декларации глав государств организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ по вопросу урегулирования конфликтов от 23 мая 2006 года.

- Какие меры ГУАМ предпринимает и намерена предпринять для решения конфликта на юго-востоке Украины?

- Государства-члены ГУАМ неоднократно заявляли о последовательной и принципиальной позиции организации по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно-признанных границах, и будут придерживаться такой позиции и в дальнейшем. Мы также работаем над консолидацией поддержки нашей позиции на международном уровне в различных форматах. Впрочем, это относится ко всем конфликтам на пространстве ГУАМ.

- Как Вы оцениваете деятельность Азербайджана в составе ГУАМ по отдельным направлениям?

- Азербайджанская Республика, как государство-основатель организации, вносит весомый вклад в ее развитие. Азербайджанская Республика принимает активное участие в заседаниях рабочих органов ГУАМ. Следует отметить успешное координаторство Азербайджанской Республики в рабочей группе по энергетике – так, за последние два года, было проведено два семинара по вопросам возобновляемых источников энергии в государствах-членах ГУАМ в рамках сотрудничества ГУАМ-Япония и при поддержке регионального центра окружающей среды в Центральной и Восточной Европе. Также Азербайджанская Республика осуществляет функции координатора в рабочей группе по культуре и туризму. В будущем году планируется организация фотовыставки "10 причин, чтобы посетить государства-члены ГУАМ", инициированной данным рабочим органом. Также очень активно Азербайджанская Республика работает в формате других рабочих органов ГУАМ – по борьбе с организованной преступностью, по транспорту, по кибербезопасности и так далее.