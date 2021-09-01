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Генпрокурор Азербайджана находится с визитом в Турции 

Генпрокурор Азербайджана находится с визитом в Турции  Делегация во главе с генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым отправилась с визитом в Турцию.
Внешняя политика
1 сентября 2021 г. 10:51
Генпрокурор Азербайджана находится с визитом в Турции 
Кямран Алиев

Делегация во главе с генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым отправилась с визитом в Турцию.

Как сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры, визит состоялся по приглашению председателя Верховного суда Турции Мехмета Акарджа и генерального прокурора Бекира Шахина.

Азербайджанская делегация примет участие в открытии нового административного комплекса Верховного суда и Генеральной прокуратуры братской страны в Анкаре, а также в Международном симпозиуме на тему "Усовершенствование судов кассационной инстанции".

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Версия на английском языке Azerbaijan's Prosecutor General visits Turkey 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Baş prokuroru Türkiyədə səfərdədir

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