Генконсул: Конгрессу следует приглядеться, как подобные Азербайджану страны развивают религиозную свободу

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Освещающее деятельность Конгресса США издание "Roll Call" опубликовало статью генконсула Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаева о модели толерантности Азербайджана.

Как сообщает Report, в статье Н.Агаев отмечает, что проходит 4 года с начала "арабской весны", погрузившей Ближний Восток в хаос и приведший к росту религиозной нетерпимости в этих странах.

"В этом плане, Конгрессу, обсуждающему пути противодействия угрозам в регионе, следует приглядеться, как подобные Азербайджану страны развивают религиозную свободу и борются с экстремизмом. Учитывая растущие в мире угрозы радикализма, ненависти и нетерпимости, Конгрессу важно поддержать толерантных и светских друзей Америки и принять азербайджанскую модель межконфессионального общения в качестве функционирующей модели и поощрять эту политику во всем мире", - отметил генконсул.

Н.Агаев подчеркнул, что в Азербайджане мирно сосуществуют все религии, государство обеспечивает свободу вероисповедания.