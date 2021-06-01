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Генеральный секретарь ООН поздравил президента Ильхама Алиева

Генеральный секретарь ООН поздравил президента Ильхама Алиева Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Внешняя политика
1 июня 2021 г. 18:54
Генеральный секретарь ООН поздравил президента Ильхама Алиева
Антониу Гутерреш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

"Ваше Превосходительство.

Хотел бы передать азербайджанскому народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника – Дня Республики.

Господин президент, в эти тяжелые времена мы еще раз вспоминаем значимый вклад каждой страны в сохранение здоровья людей в мире. В период, когда мы вместе работаем над тем, чтобы победить пандемию COVID-19, нам необходимо правильно вести восстановительную деятельность с целью создания более выносливого, устойчивого и справедливого общества. Мы должны предпринимать смелые шаги в связи с вопросом изменения климата и наращивать усилия для достижения Целей устойчивого развития ООН.

В то время, когда Вы отмечаете День Республики, я опираюсь на поддержку Вашей страны в дальнейшем укреплении Организации Объединенных Наций, построении лучшего и более спокойного мира для всех.

Ваше превосходительство, прошу Вас принять мое высочайшее почтение".

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Версия на азербайджанском языке BMT-nin Baş katibi Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

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