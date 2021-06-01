Генеральный секретарь ООН поздравил президента Ильхама Алиева

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

"Ваше Превосходительство.

Хотел бы передать азербайджанскому народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника – Дня Республики.

Господин президент, в эти тяжелые времена мы еще раз вспоминаем значимый вклад каждой страны в сохранение здоровья людей в мире. В период, когда мы вместе работаем над тем, чтобы победить пандемию COVID-19, нам необходимо правильно вести восстановительную деятельность с целью создания более выносливого, устойчивого и справедливого общества. Мы должны предпринимать смелые шаги в связи с вопросом изменения климата и наращивать усилия для достижения Целей устойчивого развития ООН.

В то время, когда Вы отмечаете День Республики, я опираюсь на поддержку Вашей страны в дальнейшем укреплении Организации Объединенных Наций, построении лучшего и более спокойного мира для всех.

Ваше превосходительство, прошу Вас принять мое высочайшее почтение".