Исполнительный директор BP поздравил Ильхама Алиева

Исполнительный директор BP Мюррей Окинклосс направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву в связи с победой на выборах.

Исполнительный директор BP Мюррей Окинклосс направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву в связи с победой на выборах.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"От имени компании ВР передаю Вам искренние поздравления по случаю переизбрания президентом Азербайджанской Республики. Желаю Вам успехов во всех Ваших усилиях, направленных на улучшение благосостояния азербайджанского народа.

Пользуясь случаем, еще раз хочу подчеркнуть постоянную приверженность ВР нашим энергетическим проектам в Азербайджане.

Являясь компанией ВР, мы надеемся на дальнейшее укрепление долгосрочного партнерства с правительством Азербайджана и SOCAR.

Ваше превосходительство, еще раз сердечно поздравляю Вас и желаю успехов в деятельности на высшем государственном посту.

С нетерпением ожидаю нашу скорую встречу с Вами в Баку".