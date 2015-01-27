​Генеральный секретарь ООН посетит Азербайджан

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Находящийся с визитом в США министр культуры и туризма Аблуьфас Гараев встретился в Нью-Йорке с генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном. Об этом сообщили Report в министерстве культуры и туризма.

Министр передал ему приветствия президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В ходе встречи были обсуждены взаимоотношения между Азербайджаном и ООН, перспективы сотрудничества с организациями, входящими в систему ООН, ЮНЕСКО, Альянсом цивилизаций ООН, Всемирной туристской организацией Объединенных Наций (UNWTO), Программой развития ООН (UNDP).

Министр проинформировал Пан Ги Муна об инициативах Азербайджана, которые вносят вклад в установление глобального мира и диалога, и пригласил его на 3-й Всемирный форум по межкультурному диалогу, который состоится в Баку 18-19 мая этого года.

В ходе встречи также отмечалась, что в результате успешной политики президента, Азербайджан является ведущей страной во всех реализуемых в регионе важнейших проектах. Также было подчеркнуто, что в Азербайджане исторически сложились традиции мирного сосуществования различных культур и религий.

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун отметил, что Азербайджан, будучи непостоянным членом Совета безопасности ООН в 2012-2013 годах, внес вклад в установление мира и сотрудничества. Он также отметил, что председательство президента Азербайджана Ильхама Алиева произвело на него особо благоприятное впечатление.

Пан Ги Мун также выразил намерение принять участие в Форуме Альянса цивилизаций ООН, который состоится в Баку в 2016 году.



