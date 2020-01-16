​Фуад Ахундов послал Константина Затулина в архив

Российская газета "Московский комсомолец" опубликовала ответ заведующего сектором Администрации президента Азербайджана Фуада Ахундова председателю Комитета Госдумы РФ Константину Затулину.

Как сообщает Report, в статье под названием "Особое мнение" о Гарегине Нжде: героизация недопустима" автор обращает внимание на то, что российский депутат решил вступиться за "право армян на собственное мнение" в вопросе героизации нацизма. При том, что архивы хранят достаточно свидетельств сотрудничества Нжде с третьим рейхом.

Ф. Ахундов особо указывает на то, что Нжде создал идеологию "Цегакронутюн" - в точном переводе с армянского языка это слово означает расизм. Эта идеология, практически, списана со знаменитых нацистских "25 пунктов НСДАП".

"Авторы программной партийной брошюры "Гарегин Нжде и его учение", изданной Республиканской партией в Ереване в 2004 году, сами же советуют не путать армянский Цегакронутюн с итальянским фашизмом и немецким нацизмом", - отмечает завсектором Администрации президента Азербайджана.

Ф. Ахундов обращает также внимание на то, что позиция К. Затулина по вопросу героизации нацизма в Армении идет вразрез с заявлениями МИД России, обращениями российской общественности и документальными свидетельствами из архивов спеслужб РФ.

Он подчеркивает недопустимость терпимого отношения к героизации нацизма Армении. "Такое благодушие недопустимо. Как недопустимы и безнравственны любые попытки исказить и переписать историю. Тем более, накануне 75-летия Великой Победы! Вот на все это и нужно обращать внимание, а не видеть во всем руку "руководства конфликтующего с Арменией Азербайджана", - обращается Ф. Ахундов к К. Затулину.