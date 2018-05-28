Французский исследователь: Встреча Топчибашева с президентом США была большим успехом азербайджанской дипломатии - ИНТЕРВЬЮ

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"Трудности, возникшие у азербайджанской делегации в Париже, были связаны с негативным мнением, созданным армянами об азербайджанцах"

"Ввиду территориальных притязаний Армении к Азербайджану, независимость стран Кавказа не признается де-юре"

"Отправившаяся в Париж делегация до последнего билась за независимость Азербайджана"

Париж. 28 мая. REPORT.AZ/ Сотрудник Высшей школы социальных наук во Франции, доктор исторических наук Георгий Мамулиа (Georges Mamoulia) является исследователем истории АДР, защитил научную работу по данной теме.

В 1992-1994-х гг. он был советником президента Грузии по внешней политике, в 1994-2000-х гг. заведовал информационным и аналитическим отделом посольства Грузии в России.

Интервью западноевропейского бюро Report с Г.Мамулиа.

- Вы написали научную работу об истории АДР. Откуда интерес к исследованию этой темы?

- Долгие годы я работаю во Франции. Содержащиеся в здешних архивах исторические материалы подвигли меня на написание научно-исследовательской работы по истории Азербайджана и Грузии. Поскольку эти страны участвовали в Парижской мирной конференции, большое количество документов о них хранится в архивах министерства иностранных дел и министерства обороны Франции. Личный архив выдающегося общественно-политического деятеля, дипломата, первого председателя парламента АДР Алимардан бека Топчибашева, участвовавшего в Парижской мирной конференции, также находится в Париже. Эти материалы по качеству и насыщенности содержащейся в них информации являются самым ценным источником по истории АДР.

В начале 1919 года на Кавказе действовала Французская военная миссия, которая направляла отчеты в Париж, докладывая о сложившейся обстановке. Все эти отчеты ныне хранятся в архиве при министерстве обороны Франции. В архиве при МИД Франции содержатся три отдельные папки с ценными материалами об истории Азербайджана 1918-1921-х гг., каждый желающий может ознакомиться с ними в свободном доступе. Но все же самым ценным является личный архив Алимардан бека Топчибашева, поскольку всю свою жизнь он прожил во Франции и боролся за независимость Азербайджана.

Почерпнутые в этих архивах сведения позволили мне защититься в 2009 году на тему борьбы за свободу Кавказа. Этой теме посвящена и моя многотомная книга.

- Вы коснулись Парижской мирной конференции. С какими трудностями в ту пору столкнулась азербайджанская делегация, прибывшая на переговоры во Францию, чтобы добиться всемирного признания АДР?

- 1918-1921-е годы стали важным периодом в истории Кавказа. Это был первый опыт в современной истории государственности Азербайджана, Грузии, Армении и стран Северокавказской конфедерации. Признание независимости этих стран было возможно только на Парижской мирной конференции. Поэтому новоявленные страны в 1919 году направили в Париж свои делегации. Азербайджанскую делегацию возглавлял выдающийся общественно-политический деятель, дипломат, первый председатель парламента страны Алимардан бек Топчибашев.

Проблем было много, только представьте, Парижская мирная конференция началась в январе 1919 года, а азербайджанская делегация прибыла во Францию лишь в мае. Позиции глав западных стран относительно независимости кавказских государств были неопределенными и во многом противоречивыми.

К примеру, Великобритания в ту пору развернула обширную деятельность на Кавказе, а с 1918 года разместила свои вооруженные силы в Азербайджане и Грузии. Тем не менее, в правящих кругах Великобритании было значительное расхождение во взглядах по вопросу признания независимости этих стран. Министр обороны Великобритании Уинстон Черчилль занимал по данному вопросу откровенно враждебную позицию, его планы в регионе касались лишь борьбы с большевиками, поскольку они считались угрозой для англичан. Британские генералы тоже выступали за целостность большевистской России. Но были в британском правительстве и выразители дружественных взглядов. Лорд Керзон, побывавший на Кавказе в конце XIX века и владевший обширной информацией о регионе, не считал Кавказ частью Российской империи. С момента своего назначения на пост министра иностранных дел Великобритании, он делал все возможное для признания независимости стран Кавказа.

Касательно позиции Франции, ситуация была еще более сложной. Дело в том, что Франция всеми силами поддерживала белых (эсеров и меньшевиков). Такая позиция была обусловлена тем, что Франция больше остальных западных стран пострадала в Первой мировой войне. Поэтому она стремилась сохранить на границе с Германией мощное государство в лице Российской империи.

Основная причина чинимых правительством Франции препятствий для въезда в страну азербайджанской делегации состояла в недопущении представления России нерусскими народами. С другой стороны, участие азербайджанских и грузинских делегаций в Парижской мирной конференции означало признание де-факто независимости этих стран.

Трудности, с которыми пришлось столкнуться азербайджанской делегации на пути признания независимости АДР, значительно превышали трудности грузинской делегации. Западные страны приравнивали Азербайджан к Османской империи, и все потому, что именно Османская империя помогла в освобождении Баку в сентябре 1918 года. Еще одна трудность состояла в распространяемом армянами негативном мнении об азербайджанцах. Они обвиняли азербайджанцев в пантюркизме, армянская делегация, в отличие от азербайджанской, прибыла во Францию для участия в Парижской мирной конференции в январе 1919 года. Они умело воспользовались тем, что считались наиболее пророссийскими среди остальных кавказских республик и, следовательно, приверженцами Антанты. Группа, состоявшая из кавказских и турецких армян, всячески старалась воспрепятствовать прибытию в Париж азербайджанской и грузинской делегаций. Они распространяли мнение о том, что грузины, поддерживающие Германию, а азербайджанцы – Турцию, являются ярыми противниками русских, блока Антанта. Но несмотря на происки армян, азербайджанская и грузинская делегации прибыли во Францию для участия в Парижской мирной конференции.

- Как же удалось азербайджанской делегации заручиться согласием западных стран на участие в Парижской мирной конференции?

- Разумеется, следует особо подчеркнуть плодотворную деятельность главы азербайджанской делегации – Алимардан бека Топчибашева. Чтобы добиться участия, он направлял одну за другой ноты Франции. Все эти документы хранятся в его личном архиве в Париже.

В то же время, большую роль сыграл в этом деле фактор наличия нефти у Азербайджана. 6 мая 1919 года большевики подобрались к Москве, и странам Антанты была особо необходима азербайджанская нефть. В то время 90% поставляемого России "черного золота" составляла именно бакинская нефть. Западные страны полагали, что, допустив азербайджанскую делегацию к участию в Парижской мирной конференции, они, тем самым, смогут договориться с официальным Баку об отказе продавать нефть большевикам.

- Какие страны больше изъявляли намерение признать независимость АДР?

- Тогдашний президент США, видный общественно-политический деятель Вудро Вильсон хотел заручиться поддержкой Сената и взять под опеку кавказские республики. Он полагал, что если народ принял решение создать свое государство, а население пока не готово к этому, крупная держава может временно взять его под свое крыло. Вудро Вильсон был сторонником 5-летней опеки Кавказа США. В случае победы белых, кавказские страны как федеральные республики вошли бы в состав Российской Федерации. В случае же победы большевиков, спустя 5 лет Кавказ добился бы полной независимости. Западные страны понимали, что вне зависимости от того, кто придет к власти в России – красные или белые, они будут стремиться заполучить Кавказ. Это был весьма интересный проект.

- Какие на Ваш взгляд встречи азербайджанской делегации представляли наибольшую историческую значимость?

- 28 мая 1919 года Алимардан бек Топчибашев встретился с президентом США Вудро Вильсоном. Это было большой победой азербайджанской дипломатии. Дата 28 мая вошла в историю не только как День Республики, но отметилась и столь памятным событием. На встрече с президентом США Алимардан бека Топчибашева сопровождал заместитель председателя Северокавказской конфедерации Гейдар Баматов. Вудро Вильсон отметил на встрече, что до той поры, пока не будет урегулирован российский вопрос, говорить о признании независимости кавказских республик невозможно. Под российским вопросом он подразумевал исход гражданской войны и победу одной из противоборствующих сторон. Он подчеркивал, что независимость Кавказа может быть возможна при условии создания Северокавказской конфедерации, куда бы вошли Азербайджан, Грузия, Армения и страны Северного Кавказа. К сожалению, этот проект так и не был реализован, что было обусловлено отсутствием подобного опыта США в регионе и не столь экономической заинтересованностью в данном вопросе.

- Как же стало возможно признание де-факто независимости Азербайджанской Демократической Республики?

- В сентябре 1919 года армия добровольцев под предводительством Антона Деникина приближается к Москве, никто не сомневался в поражении большевиков и возвращении Кавказа в состав Российской империи. В мае Деникин входит в Дагестан и захватывает Дербент. Армия останавливается на границе с Азербайджаном и, таким образом, нависает опасность и над Грузией. В такой ситуации, ноты, одна за другой направленные Парижской мирной конференции азербайджанской и грузинской делегациями, остаются без ответа. Однако в октябре 1919 ситуация меняется, армия Деникина терпит поражение. В конце 1919 года уже никто не сомневается в том, что белые не одолеют красных. В этот переломный момент министр иностранных дел Великобритании лорд Керзон выступает с предложением признать де-факто независимость Азербайджана и Грузии.

- Почему именно Азербайджана и Грузии, а не Армения?

- Потому что западные страны прекрасно понимали, что Азербайджан и Грузия – хребет всего Кавказа.

- Что мешало признанию де-юре независимости Азербайджана и Грузии?

- Для признания де-юре должны были быть определены границы. Однако страны выступали с территориальными притязаниями друг к другу. Армения особо стремилась заполучить Нагорный Карабах. В такой ситуации Азербайджан и Грузия достигают согласия по вопросу границ и вскоре территориальные притязания устраняются. Очередным шагом к признанию независимости де-юре было оказание военной помощи странам. Для изучения обстановки совершаются визиты на Кавказ, составляется конкретный план действий. По плану, западные страны должны были ограничиться поставкой оружия, отказавшись от военного присутствия в кавказских республиках. Окончательное решение должно было быть принято в марте в рамках Лондонской конференции. В преддверии принятия этого судьбоносного решения Армения вновь выступает с территориальными притязаниями. Поэтому военная помощь кавказским республикам была отложена и признание де-юре не состоялось.

- Чем же оборачиваются территориальные притязания Армении?

- Нагорный Карабах – исконно азербайджанская земля. Однако армяне требовали у Азербайджана Карабах, Зангезур, Нахчыван и другие территории. Дабы не потерять Нагорный Карабах, правительство Азербайджана было вынуждено направить туда войска. Азербайджан не обладал столь уж обширными войсками, и, воспользовавшись этим обстоятельством, большевики вторглись в Баку. Западные страны прекрасно понимали, что за этим последует вторжение в пределы Грузии и Армении. Нежелание армян сотрудничать со странами Кавказа обернулось оккупацией этих стран.

- Как сложилась дальнейшая судьба азербайджанской делегации?

- В начале 1921 года Грузия сохраняет свою независимость, а Фатали хан Хойский продолжает свою деятельность в Тбилиси. По официальным данным, его убили армянские террористы. Однако некоторые источники свидетельствуют о том, что приказ убить его был дан большевиками.

Азербайджанская делегация не могла вернуться из Парижа по двум причинам – возвращение в Азербайджан значило стать жертвой репрессий. С другой стороны, члены азербайджанской делегации хотели продолжить начатое дело. Согласно архивным материалам, они до последнего боролись за независимость Азербайджана. Мустафа ага Векилов, Фатали хан Хойский продолжили свою деятельность во имя независимости Азербайджана в Тбилиси. Работавшие во Франции члены азербайджанской делегации смогли добиться проведения важных встреч. Алимардан бек Топчибашев и Магомед Магеррамов встретились 10 января 1920 года с членами Верховного Совета Антанты, ответив на их вопросы. На встрече присутствовали Клемансо, Черчилль, Лорд Джордж, японский представитель и другие важные лица. Достойно ответив на вопросы представителей стран Антанты, Алимардан бек Топчибашев доказал готовность азербайджанского народа к независимости. После этой встречи 10 января 1920 года независимость Азербайджана признается де-факто.

19 января 1920 года состоялась очередная встреча азербайджанской делегации с представителями стран Антанты. На той встрече присутствовали министры иностранных дел стран Антанты, Алимардан бек Топчибашев представлял Азербайджан, присутствовали и два грузинских представителя. Проявив недюжинный дипломатический талант, Алимардан бек Топчибашев убедил присутствующих в стремлении азербайджанского народа к независимости и готовности к любым трудностям на этом великом пути.