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    Французская компания Bouygues Travaux Publics заинтересована работать в Азербайджане в сфере транспорта, строительства, метростроения

    Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ 20 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Париже с заместителем генерального исполнительного секретаря компании Bouygues Travaux Publics Марком Адлером.

    Как сообщает Report, заместитель генерального исполнительного секретаря Bouygues Travaux Publics, одной из крупных французских компаний, действующих в Азербайджане, Марк Адлер отметил, что представляемая им структура заинтересована работать в нашей стране в сфере транспорта, строительства, метростроения.

    Президент Ильхам Алиев высоко оценил это и выразил уверенность в том, что сотрудничество будет продолжаться и впредь.

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