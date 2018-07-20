Французская компания Bouygues Travaux Publics заинтересована работать в Азербайджане в сфере транспорта, строительства, метростроения

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ 20 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Париже с заместителем генерального исполнительного секретаря компании Bouygues Travaux Publics Марком Адлером.

Как сообщает Report, заместитель генерального исполнительного секретаря Bouygues Travaux Publics, одной из крупных французских компаний, действующих в Азербайджане, Марк Адлер отметил, что представляемая им структура заинтересована работать в нашей стране в сфере транспорта, строительства, метростроения.

Президент Ильхам Алиев высоко оценил это и выразил уверенность в том, что сотрудничество будет продолжаться и впредь.