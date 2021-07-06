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Франция приветствует обмен пленными и минными картами между Азербайджаном и Арменией

Франция приветствует обмен пленными и минными картами между Азербайджаном и Арменией Франция приветствует освобождение Азербайджаном 15 армянских заключенных, а также передачу Арменией Азербайджану карт заминированных территорий в Физулинском и Зангиланском районах.
Внешняя политика
6 июля 2021 г. 18:23
Франция приветствует обмен пленными и минными картами между Азербайджаном и Арменией

Франция приветствует освобождение Азербайджаном 15 армянских заключенных, а также передачу Арменией Азербайджану карт заминированных территорий в Физулинском и Зангиланском районах.

Об этом Report сообщили в посольстве Франции в Азербайджане.

"После обмена, который состоялся 11 июня, этот обмен является новым жестом для ослабления напряженности и восстановления доверия между сторонами. Франция призывает к выполнению обязательств, взятых сторонами 10 ноября 2020 года, в том числе к возобновлению важного диалога и освобождению всех армянских заключенных, которые до сих пор удерживаются.

Вместе с другими сопредседателями Минской группы Франция призывает к продолжению этой позитивной динамики и выражает свою приверженность установлению прочного мира на Кавказе", - говорится в сообщении диппредставительства.

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Версия на азербайджанском языке Fransa Azərbaycan-Ermənistan arasında məhbus və mina xəritəsi mübadiləsini alqışlayır

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