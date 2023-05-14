Франция действует вопреки политике Брюсселя и теряет влияние в регионе

Франция действует вопреки политике Брюсселя и теряет влияние в регионе.

Франция действует вопреки политике Брюсселя и теряет влияние в регионе.

Об этом сообщил Report политолог Ильгар Велизаде.

По его словам, председатель Совета Европейского союза Шарль Мишель хочет внести свой вклад в мирный процесс: “Официальный Париж, напротив, препятствует процессу. Франция действует в своих интересах. Главное стремление этого государства - усилить свое влияние в регионе. Она пытается сделать это руками Армении. Не случайно Париж поддерживает Ереван не только в политическом, но и в военном отношении”.

По словам эксперта, Франция предпринимает шаги, противоречащие целям ЕС: “Брюссель, обеспечивая стабильность в регионе, намерен реализовывать здесь свои экономические проекты. Но Франция пытается помешать этому. США и ЕС прилагают усилия для посредничества. Франция же не отказывается от своих гнусных намерений. В ближайшие дни в Кишинеу состоится очередная встреча. Франция и Германия также примут участие во встрече. Я думаю, что Берлин может предотвратить попытку Парижа “замутить воду”. Франция, скорее всего, не откажется от своих намерений в ближайшем будущем".

По мнению политолога, попытки Франции дают обратный эффект: “Президент Эммануэль Макрон не принимает во внимание реалии. Он думает только о своих амбициях. Результатом этого стало то, что францусские официальные лица полностью потеряли доверие в Азербайджане. Кроме того, Франция теряет политическую опору в регионе. Но Макрон не извлекает из этого уроков и продолжает отстаивать свою субъективную позицию. Во всех случаях проигравшим становится сам Париж”.