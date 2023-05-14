О нас

Франция действует вопреки политике Брюсселя и теряет влияние в регионе

Франция действует вопреки политике Брюсселя и теряет влияние в регионе Франция действует вопреки политике Брюсселя и теряет влияние в регионе.
Внешняя политика
14 мая 2023 г. 18:45
Франция действует вопреки политике Брюсселя и теряет влияние в регионе

Франция действует вопреки политике Брюсселя и теряет влияние в регионе.

Об этом сообщил Report политолог Ильгар Велизаде.

По его словам, председатель Совета Европейского союза Шарль Мишель хочет внести свой вклад в мирный процесс: “Официальный Париж, напротив, препятствует процессу. Франция действует в своих интересах. Главное стремление этого государства - усилить свое влияние в регионе. Она пытается сделать это руками Армении. Не случайно Париж поддерживает Ереван не только в политическом, но и в военном отношении”.

По словам эксперта, Франция предпринимает шаги, противоречащие целям ЕС: “Брюссель, обеспечивая стабильность в регионе, намерен реализовывать здесь свои экономические проекты. Но Франция пытается помешать этому. США и ЕС прилагают усилия для посредничества. Франция же не отказывается от своих гнусных намерений. В ближайшие дни в Кишинеу состоится очередная встреча. Франция и Германия также примут участие во встрече. Я думаю, что Берлин может предотвратить попытку Парижа “замутить воду”. Франция, скорее всего, не откажется от своих намерений в ближайшем будущем".

По мнению политолога, попытки Франции дают обратный эффект: “Президент Эммануэль Макрон не принимает во внимание реалии. Он думает только о своих амбициях. Результатом этого стало то, что францусские официальные лица полностью потеряли доверие в Азербайджане. Кроме того, Франция теряет политическую опору в регионе. Но Макрон не извлекает из этого уроков и продолжает отстаивать свою субъективную позицию. Во всех случаях проигравшим становится сам Париж”.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Fransa Brüsselin siyasətinə zidd hərəkət edir və regiondakı nüfuzunu itirir" - RƏY

Другие новости из категории

В Брюсселе состоялась встреча президента Азербайджана, президента Совета ЕС и премьер-министра Армении
ФотоВ Брюсселе состоялась встреча президента Азербайджана, президента Совета ЕС и премьер-министра Армении
14 мая 2023 г. 19:12
Попытки Парижа на Кавказе потерпели крах: Франции нет места в новом миропорядке
Попытки Парижа на Кавказе потерпели крах: Франции нет места в новом миропорядке
14 мая 2023 г. 18:06
Председатель Арабского парламента: Мы высоко ценим председательство Азербайджана в Движении неприсоединения
Председатель Арабского парламента: Мы высоко ценим председательство Азербайджана в Движении неприсоединения
14 мая 2023 г. 17:27
Обсуждения без Франции, разочарованный Пашинян: Брюссельская встреча еще раз продемонстрировала волю Азербайджана 
Обсуждения без Франции, разочарованный Пашинян: Брюссельская встреча еще раз продемонстрировала волю Азербайджана 
14 мая 2023 г. 16:18
На встрече Ильхама Алиева и Шарля Мишеля выражено удовлетворение возобновлением Брюссельского формата
На встрече Ильхама Алиева и Шарля Мишеля выражено удовлетворение возобновлением Брюссельского формата
14 мая 2023 г. 14:15
Председатель парламента Грузии посетит Азербайджан
Председатель парламента Грузии посетит Азербайджан
14 мая 2023 г. 13:54
На избирательных участках в Турции наблюдается высокая активность
ФотоНа избирательных участках в Турции наблюдается высокая активность
14 мая 2023 г. 13:44
Марош Шевчович: Азербайджан - важнейший энергетический партнер для ЕС
Марош Шевчович: Азербайджан - важнейший энергетический партнер для ЕС
14 мая 2023 г. 13:01
В Брюсселе завершилась двусторонняя встреча президента Азербайджана с президентом Совета ЕС
ФотоВ Брюсселе завершилась двусторонняя встреча президента Азербайджана с президентом Совета ЕС
14 мая 2023 г. 12:42
Президент Ильхам Алиев встретился в Брюсселе с вице-президентом Европейской комиссии
Президент Ильхам Алиев встретился в Брюсселе с вице-президентом Европейской комиссии
13 мая 2023 г. 23:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi