Фонд Гейдара Алиева объявит в октябре о новых проектах в Астрахани

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Фонд Гейдара Алиева представит в октябре новые проекты в Астрахани.

Как сообщает Report со ссылкой на радио Astrakhan FM, в 26-29 октября планируется проведение Дней экономики и культуры Азербайджана в Астраханской области, на которых и будут объявлены новые проекты. Подробной информации о том, какие это будут объекты пока не дается.

Напомним, до этого Фонд Гейдара Алиева реализовал в Астраханской области такие проекты как строительство моста «Дружбы народов», сквера на набережной Приволжского Затона и детского парка «Мечта», капитальный ремонт школы № 11, возведение памятника крестителю Руси князю Владимиру и строительство детского сада «Дружба».