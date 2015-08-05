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    Фонд Гейдара Алиева объявит в октябре о новых проектах в Астрахани

    26-29 октября в Астрахани пройдут Дни экономики и культуры Азербайджана

    Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Фонд Гейдара Алиева представит в октябре новые проекты в Астрахани.

    Как сообщает Report со ссылкой на радио Astrakhan FM, в 26-29 октября планируется проведение Дней экономики и культуры Азербайджана в Астраханской области, на которых и будут объявлены новые проекты. Подробной информации о том, какие это будут объекты пока не дается.

    Напомним, до этого Фонд Гейдара Алиева реализовал в Астраханской области такие проекты как строительство моста «Дружбы народов», сквера на набережной Приволжского Затона и детского парка «Мечта», капитальный ремонт школы № 11, возведение памятника крестителю Руси князю Владимиру и строительство детского сада «Дружба». 

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