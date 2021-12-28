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Фарид Шафиев: Имеется положительная динамика по "Зангезурскому коридору"

Фарид Шафиев: Имеется положительная динамика по "Зангезурскому коридору" Наша первоначальная цель – открытие "Зангезурского коридора". В этом вопросе имеется положительная динамика: будет подписан документ относительно железных дорог, ведутся переговоры в связи с магистральной дорогой.
Внешняя политика
28 декабря 2021 г. 12:03
Фарид Шафиев: Имеется положительная динамика по Зангезурскому коридору
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Наша первоначальная цель – открытие "Зангезурского коридора". В этом вопросе имеется положительная динамика: будет подписан документ относительно железных дорог, ведутся переговоры в связи с магистральной дорогой.

Как передает Report, об этом председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев заявил на пресс-конференции по итогам годовой деятельности структуры.

"В любом случае глава государства направил соответствующий месседж. Однако в армянском обществе мы всегда наблюдали сюрпризы, в частности, хотел бы отметить события 1999-го года. Не стоит быть излишне оптимистичными", - отметил он.

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Версия на английском языке AIR Center chief notes positive dynamic on Zangazur Corridor
Версия на азербайджанском языке BMTM sədri: "Zəngəzur dəhlizi" ilə bağlı müsbət dinamika var"

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