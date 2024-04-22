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Шафиев: Азербайджан должен вести диалог с Китаем на экономической и политической платформе

Шафиев: Азербайджан должен вести диалог с Китаем на экономической и политической платформе Во всем мире растет экономическое и политическое влияние Китая. Азербайджан должен вести диалог с Китаем на обеих платформах.
Внешняя политика
22 апреля 2024 г. 12:55
Шафиев: Азербайджан должен вести диалог с Китаем на экономической и политической платформе

Во всем мире растет экономическое и политическое влияние Китая. Азербайджан должен вести диалог с Китаем на обеих платформах.

Как передает Report, об этом председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев заявил журналистам.

Шафиев отметил, что несмотря на то, что Центр не является государственным учреждением, однако играет свою роль в определении ключевых вопросов для обсуждения с китайскими коллегами: "На сегодняшней встрече также присутствовали научные представители из Китая, и одним из основных вопросов стало обсуждение сотрудничества с Китаем в рамках международных организаций, включая Шанхайскую организацию сотрудничества".

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Версия на английском языке Farid Shafiyev: Azerbaijan should conduct dialogue with China on economic and political platform
Версия на азербайджанском языке Fərid Şəfiyev: Azərbaycan Çinlə iqtisadi və siyasi platformada dialoq aparmalıdır

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