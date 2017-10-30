Евросоюз приветствует открытие железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ "Открытие железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс – большой шаг в сфере системы транспортных связей, объединяющих Евросоюз, Турцию, Грузию, Азербайджан и Центральную Азию.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном представительством Евросоюза в Азербайджане.

"Евросоюз приветствует открытие нового железнодорожного коридора. Это приведет к инвестициям, усовершенствованию инфраструктуры и улучшению связей по координированию логистики, созданию новых бизнес-возможностей, росту торговли. Этот вопрос соответствует Восточному партнерству и его центральноазиатской стратегии.

Евросоюз всегда приветствовал проекты, направленные на улучшение связей с соседними партнерскими странами. Этот проект, который улучшит транспортное соединение между Турцией и Болгарией, Азербайджаном и Центральной Азией, обеспечит скоростное и надежное транспортное соединение по суше между Европой и Азией вдоль старинного Шелкового пути.

Мы поддерживаем и Южный газовый коридор, который обеспечит схожее соединение систем в энергетической сфере", - подчеркнули в пресс-службе представительства Евросоюза в Азербайджане.

Отметим, что железнодорожная линия Баку-Тблиси-Карс, к строительству которой приступили в 2007 году и назвали "Железным шелковым путем", сегодня будет сдана в эксплуатацию. На мероприятии по этому случаю в столице Азербайджана примут участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также официальные лица других стран, представители транспортного сектора.