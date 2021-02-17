Еще в одном штате США приняли декларацию по поводу Ходжалинского геноцида

Мэр города Портленд штата Мэн США - Кэтлин М.Снайдер подписала декларацию об объявлении 26 февраля 2021 года днем памяти жертв Ходжалинского геноцида

Мэр города Портленд штата Мэн США - Кэтлин М.Снайдер подписала декларацию об объявлении 26 февраля 2021 года днем памяти жертв Ходжалинского геноцида.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета по работе с диаспорой.

Отмечается, что с инициативой подписания декларации выступил глава общества "Мэн-Азербайджан" Тарлан Ахмедов.

В ней рассказывается о 29-й годовщине Ходжалинского геноцида, отмечается количество убитых азербайджанцев, а также говорится о том, что эта трагедия является одним из величайших преступлений против человечества.

Принятие подобного заявления в городе американского штата Мэн можно считать самым большим успехом проживающих в США азербайджанцев накануне годовщины Ходжалинского геноцида.