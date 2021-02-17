О нас
Report Georgia
Аудио новости

Еще в одном штате США приняли декларацию по поводу Ходжалинского геноцида

Еще в одном штате США приняли декларацию по поводу Ходжалинского геноцида Мэр города Портленд штата Мэн США - Кэтлин М.Снайдер подписала декларацию об объявлении 26 февраля 2021 года днем памяти жертв Ходжалинского геноцида
Внешняя политика
17 февраля 2021 г. 23:13
Еще в одном штате США приняли декларацию по поводу Ходжалинского геноцида

Мэр города Портленд штата Мэн США - Кэтлин М.Снайдер подписала декларацию об объявлении 26 февраля 2021 года днем памяти жертв Ходжалинского геноцида.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета по работе с диаспорой.

Отмечается, что с инициативой подписания декларации выступил глава общества "Мэн-Азербайджан" Тарлан Ахмедов.

В ней рассказывается о 29-й годовщине Ходжалинского геноцида, отмечается количество убитых азербайджанцев, а также говорится о том, что эта трагедия является одним из величайших преступлений против человечества.

Принятие подобного заявления в городе американского штата Мэн можно считать самым большим успехом проживающих в США азербайджанцев накануне годовщины Ходжалинского геноцида.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ABŞ-ın daha bir ştatında Xocalı soyqırımı barədə bəyanat qəbul edilib

Новости партнеров

Другие новости из категории

Председатель Милли Меджлиса Сагиба Гафарова встретилась с делегацией иранского парламента
ФотоПредседатель Милли Меджлиса Сагиба Гафарова встретилась с делегацией иранского парламента
17 февраля 2021 г. 22:02
Эрдоган встретился с генеральным прокурором Азербайджана
Эрдоган встретился с генеральным прокурором Азербайджана
17 февраля 2021 г. 18:09
Посол: Узбекистан всегда поддерживал Азербайджан во всех вопросах
Посол: Узбекистан всегда поддерживал Азербайджан во всех вопросах
17 февраля 2021 г. 17:22
Эрдоган примет сегодня генпрокурора Азербайджана
Эрдоган примет сегодня генпрокурора Азербайджана
17 февраля 2021 г. 14:52
Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и России
Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и России
17 февраля 2021 г. 13:48
В парламенте Индонезии распространено заявление в связи с Ходжалинским геноцидом
В парламенте Индонезии распространено заявление в связи с Ходжалинским геноцидом
17 февраля 2021 г. 13:09
Обнародована программа визита главы МИД Турции в Азербайджан
Обнародована программа визита главы МИД Турции в Азербайджан
17 февраля 2021 г. 11:35
Стал известен состав межпарламентской группы Грузия-Азербайджан
Стал известен состав межпарламентской группы Грузия-Азербайджан
16 февраля 2021 г. 17:24
В Баку состоится трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции
В Баку состоится трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции
16 февраля 2021 г. 16:35
Посол: Сделаю все возможное, чтобы вывести связи между Индонезией и Азербайджаном на новый уровень
Посол: Сделаю все возможное, чтобы вывести связи между Индонезией и Азербайджаном на новый уровень
16 февраля 2021 г. 15:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi