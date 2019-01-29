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    Еще один азербайджанский депутат получил должность в ПАСЕ

    Нагиф Гамзаев избран казначеем Группы свободных демократов структуры

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Еще один депутат Милли Меджлиса Азербайджана получил должность в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). 

    Как сообщает Report, член азербайджанской делегации в ПАСЕ, депутат Нагиф Гамзаев избран казначеем Группы свободных демократов структуры. 

    Отметим, что до этого на зимней сессии азербайджанские депутаты Ганира Пашаева и Ульвия Агаева были переизбраны вице-президентами Группы свободных демократов ПАСЕ.  

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