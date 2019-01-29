Еще один азербайджанский депутат получил должность в ПАСЕ

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Еще один депутат Милли Меджлиса Азербайджана получил должность в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Как сообщает Report, член азербайджанской делегации в ПАСЕ, депутат Нагиф Гамзаев избран казначеем Группы свободных демократов структуры.

Отметим, что до этого на зимней сессии азербайджанские депутаты Ганира Пашаева и Ульвия Агаева были переизбраны вице-президентами Группы свободных демократов ПАСЕ.