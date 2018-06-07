ЕС выделит свыше 13 млн евро на социально-экономическое развитие регионов Азербайджана

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Европейский Союз планирует продолжать оказывать поддержку экономической диверсификации Азербайджана путём усиления своей поддержки для Лянкяранского экономического района.

Как сообщает Report, ЕС выделит свыше 13 миллионов евро в целях содействия социально-экономическому развитию на местном уровне и сокращения разрыва между Баку и остальными регионами страны.

Лянкяранский район имеет наименьший объём производства и уровень дохода на душу населения, а также наименьшие уровни инвестиций на душу населения, но в то же время он имеет неоспоримый потенциал в сфере производства высокоценной продукции садоводства. Программа ЕС будет направлена на устойчивое повышение конкурентоспособности и добавленной стоимости плодоовощного сектора региона.

Директор Восточного направления политики добрососедства Генерального директората Европейской комиссии по вопросам расширения и политики добрососедства Лоренс Мередит посетил Лянкяран 6 июня, чтобы встретиться с представителями местных органов власти, посетить Джалилабадскую профессиональную школу, поддерживаемую ЕС, а также чтобы пообщаться со студентами Лянкяранского государственного университета.

ЕС планирует сотрудничать с правительством Азербайджана в сфере разработки системы регионального территориального планирования в соответствии со стандартами и наилучшими практиками ЕС, создания современной сети местных хабов сотрудничества в сфере экономики и сообществ, а также улучшения условий для ведения предпринимательской деятельности и инвестиций в плодоовощном секторе в Лянкярани.