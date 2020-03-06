Посол: ЕС уделяет внимание гендерной тематике в совместных проектах с Азербайджаном

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Проекты Европейского союза в Азербайджане охватывают ряд сфер деятельности женщин, в том числе малый бизнес, дошкольное и школьное образование, здравоохранение.

Как передает Report, об этом заявил глава представительства ЕС в Баку, посол Кестутис Янкаускас на мероприятии, посвященному поддержке Евросоюза развитию гендерного равноправия в Азербайджане.

"ЕС придает большое значение вопросу гендерного равноправия. Мы работаем в этом направлении давно и у нас уже есть соответствующий национальный план. Нам необходимо напоминать себе и другим о равноправии и его аспектах, в том числе в контексте их интеграции в повседневную жизнь", - заявил К.Янкаускас. Он отметил, что во всех своих проектах, реализуемых совместно с Азербайджаном, ЕС учитывает тематику гендерного равноправия.

По его словам, в Азербайджане женщины получили избирательное право еще 100 лет назад: "Думаю, надо также рассмотреть, как женщины воспользовались своим правом во время последних парламентских выборах".

Кроме того, посол затронул саммит "Восточного партнерства", который состоится в июне этого года. Он подчеркнул, что данное мероприятие является знаковым и важным как для ЕС, так и для Азербайджана.

"Идут переговоры по новому соглашению, который сможет изменить отношение и подход к программе "Восточного партнерства" и позволит перейти к новому формату сотрудничества", - добавил К.Янкаускас.