ЕС: Принцип территориальной целостности - основа отношений со странами ВП

Вице-президент ЕС Джозеф Борелл выступил на конференции высокого уровня Совета Безопасности ООН под председательством Эстонии.

Как сообщает Report, об этом говорится на сайте Европейской службы внешних связей.

Дж.Борелл отметил, что в настоящее время странам мира необходим совместный план действий для борьбы с глобальными вызовами в то время, когда мир столкнулся с пандемией COVID-19.

Коснувшись отношений со странами Восточного партнерства, Дж.Борелл отметил, что эти отношения зиждутся на принципах суверенитета и территориальной целостности. Верховный представитель подчеркнул, что принципы суверенитета и территориальной целостности, отраженные в Хельсинкском заключительном акте, составляют основу отношений ЕС со странами Восточного партнерства.

Отметим, что официальный представитель ЕС подобного ранга впервые заявляет с трибуны Совбеза ООН о том, что основу отношений ЕС со странами Восточного партнерства составляют принципы суверенитета и территориальной целостности, отраженные в Хельсинкском заключительной акте 1957 года.