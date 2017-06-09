ЕС передала Азербайджану специальную экипировку для проверки на границах

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Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ ЕС передала азербайджанским государственным пограничной и миграционной службам специальную экипировку, облегчающую работу при досмотре документов пересекающих государственную границу, сообщает Report.

Так, Интеграционный центр по развитию миграционной политики ЕС подписал договоры с Государственной пограничной службой и Государственной миграционной службой Азербайджана о передаче специальной тренировочной экипировки сотрудникам служб.

"Государственная пограничная служба Азербайджана тесно и давно сотрудничает с ЕС, имеет наработанный опыт в реализации совместных проектов. Мы сотрудничаем более 10 лет, что свидетельствует о высоких темпах развития отношений", - заявил представитель службы Мурад Нагиев.

По его словам, за годы сотрудничества служба смогла совместно с ЕС реализовать около 10 проектов, из которых четыре уже выполнены, в рамках различных форматов - "Восточное партнерство", Mobility Partnership.

В свою очередь представитель Государственной миграционной службы Азербайджана Каян Гаджиев подчеркнул, что служба уделяет большое значение развитию отношений с ЕС. "Мы реализуем ряд успешных проектов по этой линии. Считаем, что потенциал для дальнейшего развития отношений высокий, обе стороны поддерживают развитие связей", - добавил он.