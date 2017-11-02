Эрдоган: Мы будет и впредь рядом с Азербайджаном в вопросе Нагорного Карабаха

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ В вопросе Нагорного Карабаха мы будет и впредь рядом с Азербайджаном в его справедливой борьбе.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Глава Турции ответил, что он приложит усилия в деле разрешения конфликта: "Мы встретимся с уважаемым Путиным и обсудим этот вопрос. Потому что, если он займется решением этого вопроса, будет намного легче получить результат".

Он выразил удовлетворение подписанными с Азербайджаном соглашениями. Эрдоган отметил, что в 2018 году будет совместно отмечена 100-летняя годовщина создания Кавказской Исламской армии.