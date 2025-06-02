Эрдоган: Ильхам Алиев мобилизовал усилия по развитию и процветанию каждого уголка Карабаха

Эрдоган: Ильхам Алиев мобилизовал усилия по развитию и процветанию каждого уголка Карабаха

Победоносный лидер Азербайджана Ильхам Алиев мобилизовал усилия по развитию и процветанию каждого уголка Карабаха.

Как передает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам по итогам заседания Кабмина.

Эрдоган с удовлетворением вспомнил свой недавний визит в Азербайджан вместе с премьером Пакистана Шахбазом Шарифом, в ходе которого принял участие в открытии Лачынского международного аэропорта и праздничных мероприятиях по случаю 28 мая – Дня независимости.

"Мы отметили этот день вместе, в духе братства трех стран. Хочу особо отметить, что благодаря усилиям победоносного лидера Азербайджана, моего дорогого брата Ильхама Алиева в каждом уголке Карабаха, пережившего 30-летнюю оккупацию, мобилизованы усилия по развитию и процветанию. Строятся дороги, мосты, туннели, населенные пункты, сельхозугодья. Карабах стремительно излечивается от ран оккупации", - сказал он.

Политик также добавил, что Турция продолжит оказывать Азербайджану всестороннюю поддержку в этом вопросе.