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Эрдоган: Ильхам Алиев мобилизовал усилия по развитию и процветанию каждого уголка Карабаха

Эрдоган: Ильхам Алиев мобилизовал усилия по развитию и процветанию каждого уголка Карабаха Эрдоган: Ильхам Алиев мобилизовал усилия по развитию и процветанию каждого уголка Карабаха
Внешняя политика
2 июня 2025 г. 18:57
Эрдоган: Ильхам Алиев мобилизовал усилия по развитию и процветанию каждого уголка Карабаха

Победоносный лидер Азербайджана Ильхам Алиев мобилизовал усилия по развитию и процветанию каждого уголка Карабаха.

Как передает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам по итогам заседания Кабмина.

Эрдоган с удовлетворением вспомнил свой недавний визит в Азербайджан вместе с премьером Пакистана Шахбазом Шарифом, в ходе которого принял участие в открытии Лачынского международного аэропорта и праздничных мероприятиях по случаю 28 мая – Дня независимости.

"Мы отметили этот день вместе, в духе братства трех стран. Хочу особо отметить, что благодаря усилиям победоносного лидера Азербайджана, моего дорогого брата Ильхама Алиева в каждом уголке Карабаха, пережившего 30-летнюю оккупацию, мобилизованы усилия по развитию и процветанию. Строятся дороги, мосты, туннели, населенные пункты, сельхозугодья. Карабах стремительно излечивается от ран оккупации", - сказал он.

Политик также добавил, что Турция продолжит оказывать Азербайджану всестороннюю поддержку в этом вопросе.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: İlham Əliyev Qarabağın hər guşəsinin inkişafı üçün səylərini səfərbər edib

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