Эммануэль Дюпюи: Сократилось число азербайджанцев, просящих убежища во Франции

Париж. 18 января. REPORT.AZ/ "По официальной статистике, число получивших во Франции убежище азербайджанцев сократилось".

Об этом западноевропейскому бюро Report сказал президент Института перспективного анализа и безопасности в Европе Эммануэль Дюпюи.

Э.Дюпюи отметил, что сокращение числа азербайджанских беженцев во Франции связано и с изменениями в Азербайджане.

По его словам, изменение ситуации в странах, откуда прибывают беженцы, отражается на этих показателях.

Он отметил, что уменьшилось и общее число беженцев, получающих во Франции убежище: "Так, согласно Женевской конвенции, в 2017 году Франция дала убежище только 120 тыс. беженцев".

По его словам, этот вопрос тесно связан с кризисом мигрантов в Европе: "Если в 2015 году Средиземное море пересекли 1,5 млн беженцев, в 2017 году перешло только 100 тыс. Однако здесь надо обратить внимание на один нюанс, что это число беженцев, покинувших родину в 2017 году. Этот показатель составлял 260 млн, часть которых, т.е. 70 миллионов, беженцы из конфликтных зон. Так, мы видим, что в определенной степени предоставление убежища связано с войнами".