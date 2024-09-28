Эльнур Мамедов проинформировал членов ОЭС о приоритетах представительства Азербайджана на COP29
Эльнур Мамедов проинформировал членов ОЭС о приоритетах представительства Азербайджана на COP29 Заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики Эльнур Мамедов обсудил перспективы сотрудничества страны с государствами-членами ОЭС.
Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов обсудил перспективы сотрудничества страны с государствами-членами ОЭС.
Как передает Report со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, Мамедов принял участие в 26-ом неформальном заседании Совета министров ОЭС в Нью-Йорке.
"Замминистра иностранных дел рассказал об активном участии и инициативах Азербайджана в рамках ОЭС, перспективах сотрудничества в области энергетики, транспорта, промышленности, сельского хозяйства, ИКТ, туризма, связи, охраны окружающей среды, а также о председательстве Азербайджана на COP29", - говорится в сообщении пресс-службы.
Deputy Foreign Minister @ElnurIMammadov of the Republic of #Azerbaijan attended and addressed the 26th Informal Meeting of ECO Council of Ministers.
Deputy Foreign Minister talked about active participation and initiatives of Azerbaijan within the ECO, prospects of cooperation… pic.twitter.com/Lixt5W8qQ3