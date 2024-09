Эльнур Мамедов проинформировал членов ОЭС о приоритетах представительства Азербайджана на COP29

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов обсудил перспективы сотрудничества страны с государствами-членами ОЭС.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, Мамедов принял участие в 26-ом неформальном заседании Совета министров ОЭС в Нью-Йорке.

"Замминистра иностранных дел рассказал об активном участии и инициативах Азербайджана в рамках ОЭС, перспективах сотрудничества в области энергетики, транспорта, промышленности, сельского хозяйства, ИКТ, туризма, связи, охраны окружающей среды, а также о председательстве Азербайджана на COP29", - говорится в сообщении пресс-службы.