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Эльнур Мамедов проинформировал членов ОЭС о приоритетах представительства Азербайджана на COP29

Эльнур Мамедов проинформировал членов ОЭС о приоритетах представительства Азербайджана на COP29 Заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики Эльнур Мамедов обсудил перспективы сотрудничества страны с государствами-членами ОЭС.
Внешняя политика
28 сентября 2024 г. 09:55
Эльнур Мамедов проинформировал членов ОЭС о приоритетах представительства Азербайджана на COP29

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов обсудил перспективы сотрудничества страны с государствами-членами ОЭС.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, Мамедов принял участие в 26-ом неформальном заседании Совета министров ОЭС в Нью-Йорке.

"Замминистра иностранных дел рассказал об активном участии и инициативах Азербайджана в рамках ОЭС, перспективах сотрудничества в области энергетики, транспорта, промышленности, сельского хозяйства, ИКТ, туризма, связи, охраны окружающей среды, а также о председательстве Азербайджана на COP29", - говорится в сообщении пресс-службы.

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Версия на азербайджанском языке Elnur Məmmədov İƏT üzvlərini COP29-da Azərbaycan nümayəndəliyinin prioritetləri barədə məlumatlandırıb
Версия на английском языке Azerbaijani official informs ECO members on priorities of Azerbaijan's chairmanship to COP29

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