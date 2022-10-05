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Замминистра: Отношения между Южной Кореей и Азербайджаном базируются на уважении и доверии

Замминистра: Отношения между Южной Кореей и Азербайджаном базируются на уважении и доверии "Отношения между Южной Кореей и Азербайджаном продолжают развиваться и базируются на уважении и доверии".
Внешняя политика
5 октября 2022 г. 20:32
Замминистра: Отношения между Южной Кореей и Азербайджаном базируются на уважении и доверии

"Отношения между Южной Кореей и Азербайджаном продолжают развиваться и базируются на уважении и доверии".

Как передает Report, об этом заявил заместитель главы МИД Азербайджана Эльнур Мамедов на мероприятии по случаю празднования Национального дня Южной Кореи.

Он заявил, что в 2021 году товарооборот между странами составил 228 млн долларов США: "В Азербайджане действуют 77 корейских компаний. Мы также сотрудничаем в сфере образования. В 2020 году мы начали программу двойного диплома между Бакинским инженерным университетом и Университетом Инха".

"Надеюсь, что отношения между Кореей и Азербайджан будут расширяться и укрепляться", - добавил замминистра.

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "Cənubi Koreya ilə Azərbaycan arasında münasibətlər hörmət və etimada əsaslanır"

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