Замминистра: Отношения между Южной Кореей и Азербайджаном базируются на уважении и доверии

"Отношения между Южной Кореей и Азербайджаном продолжают развиваться и базируются на уважении и доверии".

"Отношения между Южной Кореей и Азербайджаном продолжают развиваться и базируются на уважении и доверии".

Как передает Report, об этом заявил заместитель главы МИД Азербайджана Эльнур Мамедов на мероприятии по случаю празднования Национального дня Южной Кореи.

Он заявил, что в 2021 году товарооборот между странами составил 228 млн долларов США: "В Азербайджане действуют 77 корейских компаний. Мы также сотрудничаем в сфере образования. В 2020 году мы начали программу двойного диплома между Бакинским инженерным университетом и Университетом Инха".

"Надеюсь, что отношения между Кореей и Азербайджан будут расширяться и укрепляться", - добавил замминистра.