Эльмар Мамедъяров отбыл в Объединенные Арабские Эмираты

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отбыл с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты.
Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.
Цель визита - участие в 10-м Форуме Сир-Бани-Яс.
Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отбыл с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты.
Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.
Цель визита - участие в 10-м Форуме Сир-Бани-Яс.
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