Эльмар Мамедъяров отбыл в Объединенные Арабские Эмираты

Эльмар Мамедъяров отбыл в Объединенные Арабские Эмираты

15 ноября, 2019 13:08

© Report/ Elchin Murad https://report.az/storage/news/3647b80769fa8941669c4873f6f0ede1/5de3ab99-c4c9-4c7f-9d2e-0a78ef17de69_292.jpg Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отбыл с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел. Цель визита - участие в 10-м Форуме Сир-Бани-Яс.