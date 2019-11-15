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Эльмар Мамедъяров отбыл в Объединенные Арабские Эмираты

Эльмар Мамедъяров отбыл в Объединенные Арабские Эмираты
© Report/ Elchin Murad

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отбыл с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел. 

Цель визита - участие в 10-м Форуме Сир-Бани-Яс. 

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