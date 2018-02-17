Эльмар Мамедъяров встретился с комиссаром Европейского союза Йоханнесом Ханом

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Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с комиссаром Европейского Союза (ЕС) Йоханнесом Ханом в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Как передает Report, в ходе встречи между ЕС и Азербайджаном были обсуждены вопросы сотрудничества в политической, экономической, торговой, транспортной, энергетической, гуманитарной и других сферах.

Напомнив о визите Президента Азербайджана Ильхама Алиева в феврале 2017 года в Брюссель, министр подчеркнул ее особое значение с точки зрения развития сотрудничества между Азербайджаном и ЕС.

Стороны провели обмен мнениями по вопросам сотрудничества в энергетической сфере и отметили об успешном проведении 15 февраля в Баку четвертого заседания консультативного совета по проекту "Южный газовый коридор". Наряду с вопросами по энергетике, также как позитивный шаг было расценено создание механизмов диалога между ЕС и Азербайджаном в области безопасности и транспорта.

Эльмар Мамедъяров, проинформировав о переговорном процессе по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту, сказал, что для изменения статус-кво и достижения прогресса в урегулировании конфликта армянские войска в соответствии с требованиями соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН должны быть выведены с оккупированных территорий.

На встрече состоялся обмен мнениями по региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.