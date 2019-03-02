Глава МИД Азербайджана встретился с главой Ближневосточного Агентства ООН

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках участия в 46-ой сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) провел встречу с руководителем Ближневосточного Агентства ООН по помощи палестинскими беженцами и организации работ Пьером Крахенбулом.

Как сообщает Report, глава МИД Азербайджана поздравил Крахенбула в связи с переизбранием на занимаемый им пост. Министр иностранных дел также выразил поддержку братскому палестинскому народу на пути достижения мира, стабильности и устойчивого развития. Мамедъяров отметил, что Азербайджан поддерживает урегулирование палестинского вопроса на основе «принципа двух государств» с признанием Восточного Иерусалима столицей Палестины. Мамедъяров напомнил, что по вопросу Иерусалима существуют соответствующие резолюции Совбеза ООН.

В свою очередь, Крахенбул поблагодарил главу азербайджанского МИД за искренние поздравления, а также поздравил в связи с председательством Азербайджана в Движении неприсоединения.