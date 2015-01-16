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    ​Эльмар Мамедъяров принял посла Индии в Азербайджане

    На встрече была выражена удовлетворенность уровнем двустороннего сотрудничества

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял посла Индии в нашей стране Винода Кумара в связи с завершением дипломатической деятельности.

    Как сообщили Report из пресс-службы МИД Азербайджана, на встрече была выражена удовлетворенность уровнем сотрудничества между двумя странами, отмечено о существовании благоприятных возможностей для развития экономических и торговых связей.

    В свою очередь Винод Кумар выразил признательность за поддержку, оказанную ему за время работы послом.

    Эльмар Мамедъяров пожелал В.Кумару успехов в дальнейшей деятельности.  

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