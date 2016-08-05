 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Эльмар Мамедъяров принял новоназначенного посла Бельгии

    На встрече выражено удовлетворение уровнем развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Бельгией

    Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял новоназначенного посла Бельгии в Азербайджане Берта Шуфса. 

    Как сообщили Report в пресс-службе МИД, Эльмар Мамедъяров поздравил Берта Шуфса с назначением на должность посла в Азербайджане и пожелал ему успехов в будущей деятельности. Посол вручил копии верительных грамот Эльмару Мамедъярову. 

    На встрече выражено удовлетворение уровнем развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Бельгией, состоялся обмен мнениями по развитию отношений между Азербайджаном и Евросоюзом. 

    В ходе переговоров были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi