Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял новоназначенного посла Бельгии в Азербайджане Берта Шуфса.

Как сообщили Report в пресс-службе МИД, Эльмар Мамедъяров поздравил Берта Шуфса с назначением на должность посла в Азербайджане и пожелал ему успехов в будущей деятельности. Посол вручил копии верительных грамот Эльмару Мамедъярову.

На встрече выражено удовлетворение уровнем развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Бельгией, состоялся обмен мнениями по развитию отношений между Азербайджаном и Евросоюзом.

В ходе переговоров были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.