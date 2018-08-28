Эльмар Мамедъяров принял копии верительных грамот нового посла Грузии в Азербайджане

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Азербайджанской Республике Зураба Патарадзе.

Как сообщили Report в министерстве, вручив министру иностранных дел Эльмару Мамедъярову копии верительных грамот, З.Патарадзе выразил удовлетворение назначением на должность посла Грузии в Азербайджане и отметил, что за период деятельности приложит все усилия для еще большего развития традиционных дружественных отношений между двумя странами.

Э.Мамедъяров пожелал З.Патарадзе успехов в дипломатической деятельности.

В ходе встречи также коснулись перспектив дальнейшего развития сотрудничества между Азербайджаном и Грузией и осуществляемых в регионе крупномасштабных энергетических и транспортных проектов.