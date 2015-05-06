​Эльмар Мамедъяров: Для решения нагорно-карабахского конфликта необходимо покончить с фактом оккупации

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял руководителя рабочей группы по председательству Сербии в ОБСЕ, посла Дежана Шаховича.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел, на встрече было отмечено о развитии политических, экономических и гуманитарных связей между Азербайджаном и Сербией, тесном сотрудничестве между двумя странами в рамках международных организаций.

Касаясь переговоров, проводимых по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта, Э.Мамедъяров заявил о недопустимости попыток изменить признанные на международном уровне границы государств.

Министр добавил, что для решения конфликта в первую очередь необходимо покончить с фактом оккупации и добиться вывода Вооруженных сил Армении с территории Азербайджана.

На встрече обсудили стоящие на повестке ОБСЕ актуальные вопросы.