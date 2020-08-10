Эксперты: Уголовное дело против замглавы МИД Украины - обречено на провал

С юридической точки зрения, "открытие производства" против замглавы МИД Боднара — это совершенно бессмысленный шаг

С юридической точки зрения, "открытие производства" против заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара —это совершенно бессмысленный шаг.

Об этом комментируя Report заявление народного депутата Украины от "Слуги народа" Дарьи Володиной о возбуждении уголовного производства ГБР по ее просьбе в отношении должностных лиц МИД из-за возможных неправомерных действий, заявил глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

Причиной этому послужило письмо МИД, которое за подписью В.Боднара еще в конце марта было направлено в органы государственной власти.

В нем говорилось о том, что Украина официально не признает события 1915 года в Османской империи геноцидом армянского народа. В нем содержалась рекомендация чиновникам воздержаться от участия в памятных мероприятиях по этому случаю на официальном уровне, а также от использования термина "геноцид армянского народа".

"Во-первых, нет ни одной статьи уголовного кодекса,которую он бы нарушил. Во-вторых, в документе, о котором идет речь, он выразил не свое личное мнение, а официальную позицию. Думаю, что судебного процесса не будет и не может быть в принципе, поскольку не имеет состава преступления. Относительно давления на заместителя министра, то не исключаю, что это месть за его профессиональную позицию, позицию государственника", - отметил А. Мережко.

В свою очередь, политолог, глава Центра политических исследований "Доктрина" Ярослав Божко отметил, что официальная позиция Киева была опубликована в закрытом письме, что предназначалось для ограниченного круга людей. В ответ на это Дарья Володина откуда-то находит письмо и публикует его, провоцируя дипломатический скандал.

"Очевидно, в отношениях с Арменией начинается еще большее напряжение. Сказать, что Володина просто не понимает что она делает я не могу — все же, она выпускница Дипломатической академии МИД и должна знать какие бывают последствия за такую огласку. Дело хуже, если она действует как шпион и именно такие последствия ее действий".

По его мнению, открытое в Государственном бюро расследований дело против замминистра МИД Василия Боднара — дополнительный фактор давления на дипломатов.

"В то же время, правовые последствия такого "дела" против дипломата Боднара однозначно сомнительные. Следователь который будет далее заниматься делом однозначно обратит внимание на сомнительные формулировки в описании "состава преступления" и оно с большой долей вероятности будет закрыто.

Касаемо гипотетических последствий, то несомненно хотелось бы видеть реакцию официальных дипломатических органов Украины с тезисом о недопустимости преследования дипломата за его работу. Авторы разглашения письма вряд ли ставили в качестве цели что-то другое кроме удара по внешнеполитическим позициям Киева. Вполне возможно так хотели спровоцировать дипломатическое напряжение между Азербайджаном и Украиной", - заключил политолог.

Ранее сам Василий Боднар следующим образом на своей официальной странице в "Facebook" прокомментировал происходящее следующим образом:

"Театр абсурда, пьеса в 3-х действиях. Народный депутат Украины пытается привлечь к ответственности заместителя главы МИД Украины (то есть мою скромную персону) за внешнеполитическую позицию Украины! Но хайпа не будет! Не стал комментировать предыдущие акты плохой режиссуры, не буду унижаться и сейчас. Отстаивал и отстаиваю национальные интересы и позицию Украинского государства. Действовал в пределах полномочий и компетенции на основании действующего законодательства Украины. В подписанном мною письме отображена официальная позиция Украины, а не моя личная".