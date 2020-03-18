Эксперт о сроках восстановления мировой экономики после коронавируса - ИНТЕРВЬЮ

В эксклюзивном интервью российскому бюро Report доктор экономических наук, профессор Алексей Харламов рассказал об угрозе коронавируса мировой экономике, миллиардных потерях, закрытии границ с Азербайджаном и плюсах изоляции.

- Как повлиял коронавирус на мировую экономику? Помогут ли России меры, предпринятые Кабинетом министров РФ?



- Общие потери мировой экономики на сегодня составляют более 1 трлн долларов США и ситуация ухудшается, потому что нет общеглобальной стратегии. ВОЗ говорит только о последствиях. Есть вакцины, они похожи, но не на 100%, чтобы бороться с этим вирусом.

Принятые меры Кабмина позволяют упорядочить все действия самих государственных органов, успокоить население и четко построить ситуацию, когда мы бы могли прогнозировать и пики коронавируса и дальнейшее правильное поведение. Оно включает в себя самоизоляцию, закрытие мест скопления людей, которые приводят к возможной передаче вируса. Самое главное, это позволит убрать панику.

- Хочется поблагодарить азербайджанский народ, который самым последним закрыл с нами границу. Азербайджанцы держались до последнего. Закрыли границы для людей, для транзита грузов она все еще открыта. А туризм пока может подождать. На нашу братскую любовь, понимание и трудовые ресурсы это никак особо не повлияет. Мы просто посидим больше в гостях друг у друга и, тем самым, поддержим наши дружеские отношения.

Азербайджанский народ, так же как и российский должен терпеть на себе все существующие риски мировой конъюнктуры цен на нефть, развал ОПЕК, выход из ОПЕК+. Все это позволяет посмотреть по-другому, во-первых, на дальнейшее нефтяные картельные сговоры, во-вторых, на глобализацию и, в третьих, на дальнейший повод компромисса между всеми нациями. Именно такая пауза была нам давно нужна, поскольку мы все ускоряемся, глобализируемся. Но поскольку мы имеем опыт и гораздо более серьезных кризисов, мы спокойно посидим, подумаем и примем для всех глобальное мудрое справедливое решение.

- Года полтора-два, думаю, это максимум. Тем более, китайцы уже прошли пики, связанные с коронавирусом. Думаю, компартия там заставит их в течение ближайшего времени отработать потери хотя бы на уровне 30-40% и в течение года-двух, мы ожидаем выйти на прежний уровень.

доктор экономических наук, профессор Алексей Харламов

Единственное, в мае ожидается большой финансово-экономический кризис, который уже потихоньку начинает нас накрывать и глобальная мировая рецессия, но думаю, мы устоим, потому что сейчас понятие глобализации распалось, сейчас мы больше переходим на национальный уровень и внутреннее планирование, таможенное регулирование. Это закрытие границ позволит каждой стране по-своему посмотреть на собственный суверенитет и найти те возможные конвергенции с ближайшими странами, которые действительно заинтересованы в поддержке развития братских отношений друг с другом.