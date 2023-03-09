Экс-президент Латвии: Гейдар Алиев является примером лидера, которому доверяет народ

У каждой страны есть свой отец- основатель и для Азербайджана - это общенациональный лидер Гейдар Алиев.
Об этом Report сказал бывший президент Латвии Валдис Затлерс.
"Люди нуждаются в лидере, у которого есть свое видение, которому доверяет народ и которого он поддерживает. И Гейдар Алиев - один из таких примеров", - заявил Затлерс.
Говоря о проходящем сегодня в столице Азербайджана X Глобальном Бакинском форуме, экс-президент Латвии отметил, что его важность растет из года в год, учитывая обсуждаемые в ходе мероприятия темы:
"Во время первой панельной сессии весь зал был полон, это значит, что все заинтересованы в этом форуме и обсуждаемых в ходе него актуальных темах. Это значит, что этот форум занимает особое место".
Сегодня в столице Азербайджана начал работу X Глобальный Бакинский форум "Мир сегодня: вызовы и надежды".
Глобальный Бакинский форум проводится с 2013 года под патронажем президента Азербайджана и при организации Международного центра Низами Гянджеви.