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Экс-президент Латвии: Гейдар Алиев является примером лидера, которому доверяет народ

Экс-президент Латвии: Гейдар Алиев является примером лидера, которому доверяет народ У каждой страны есть свой отец- основатель и для Азербайджана - это общенациональный лидер Гейдар Алиев.
Внешняя политика
9 марта 2023 г. 15:10
Экс-президент Латвии: Гейдар Алиев является примером лидера, которому доверяет народ

У каждой страны есть свой отец- основатель и для Азербайджана - это общенациональный лидер Гейдар Алиев.

Об этом Report сказал бывший президент Латвии Валдис Затлерс.

"Люди нуждаются в лидере, у которого есть свое видение, которому доверяет народ и которого он поддерживает. И Гейдар Алиев - один из таких примеров", - заявил Затлерс.

Говоря о проходящем сегодня в столице Азербайджана X Глобальном Бакинском форуме, экс-президент Латвии отметил, что его важность растет из года в год, учитывая обсуждаемые в ходе мероприятия темы:

"Во время первой панельной сессии весь зал был полон, это значит, что все заинтересованы в этом форуме и обсуждаемых в ходе него актуальных темах. Это значит, что этот форум занимает особое место".

Сегодня в столице Азербайджана начал работу X Глобальный Бакинский форум "Мир сегодня: вызовы и надежды".

Глобальный Бакинский форум проводится с 2013 года под патронажем президента Азербайджана и при организации Международного центра Низами Гянджеви.

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Версия на английском языке Former president of Latvia: Heydar Aliyev - example of leader trusted by people
Версия на азербайджанском языке Latviyanın sabiq Prezidenti: “Heydər Əliyev xalqın etimad göstərdiyi lider nümunəsidir”

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