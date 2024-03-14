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Экс-президент Латвии: Баку - идеальное место для COP29

Экс-президент Латвии: Баку - идеальное место для COP29 Баку - идеальное место для проведения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) .
Внешняя политика
14 марта 2024 г. 14:16
Экс-президент Латвии: Баку - идеальное место для COP29

Баку - идеальное место для проведения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает Report, об этом заявил экс-президент Латвии Эгилс Левитс на панельной дискуссии в рамках XI Глобального Бакинского форума.

"Баку, исторически и географически расположенный на перекрестке различных культур, является идеальным местом для организации подобной конференции. Надеюсь, что к конференции COP29 мы добьемся прогресса в вопросах изменения климата", - сказал он.

Левитс отметил, что негативные последствия климатических изменений также усиливают раскол в мире.

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