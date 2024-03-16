Экс-президент Хорватии: Западные Балканы должны провести реформы, чтобы стать членами ЕС

Страны Западных Балкан могут стать членами ЕС, однако для этого им следует провести ряд реформ.
Как передает Report, об этом заявил бывший президент Хорватии Иво Йосипович в ходе панельной дискуссии Xl Глобального Бакинского форума на тему "Восстановление разрозненного мира“.
"По некоторым критериям позиция ЕС в этом вопросе не совсем четкая. В нашем регионе (Балканского полуострова - ред.) есть проблемы с безопасностью, что влияет на отношения с ЕС", - сказал он.
Экс-президент напомнил, что Турция начала переговоры по вступлению в ЕС одновременно с Хорватией. Однако положение Турции в вопросе вступления немного сложнее, чем у Хорватии.
“ЕС стоит понять, что с Турцией она может быть намного сильнее, чем без нее",- добавил Йосипович.