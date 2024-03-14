Экс-президент ГА ООН: Необходимы новые механизмы для устранения международной напряженности

США с одной стороны предоставляют гумпомощь палестинцам, с другой - продают оружие Израилю. Нужно положить конец этой парадоксальной ситуации.

Как сообщает Report, об этом председатель 57-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Ян Каван сказал на панельных обсуждениях в рамках XI Глобального Бакинского форума.

По его словам, возникла необходимость применения новых механизмов для устранения международной напряженности.

"Конфликты взаимосвязаны. И, похоже, в их разжигании участвуют ведущие силы, и ООН не может им препятствовать", - сказал Каван.