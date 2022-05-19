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Абузер Торкаман: Выражаю благодарность президенту Ильхаму Алиеву за освобождение Карабаха

Абузер Торкаман: Выражаю благодарность президенту Ильхаму Алиеву за освобождение Карабаха Экс-председатель Государственной организации по культуре и Исламским связям Ирана Абузер-Ибрагими Торкаман поздравил Азербайджанское государство и народ в связи с освобождением азербайджанских территорий от оккупации.
Внешняя политика
19 мая 2022 г. 11:20
Абузер Торкаман: Выражаю благодарность президенту Ильхаму Алиеву за освобождение Карабаха

Экс-председатель Государственной организации по культуре и Исламским связям Ирана Абузер-Ибрагими Торкаман поздравил Азербайджанское государство и народ в связи с освобождением азербайджанских территорий от оккупации.

Как сообщает Report, свои поздравления он озвучил на проходящей в Баку международной конференции ”Мультикультурный взгляд на приоритетные глобальные проблемы“.

“Поздравляю Азербайджанское государство и нацию с освобождением Карабаха. Выражаю благодарность уважаемому президенту Ильхаму Алиеву",-сказал Абузер-Ибрагими Торкаман.

Участники мероприятия аплодисментами присоединились к его поздравлению.

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Версия на азербайджанском языке İranın keçmiş təşkilat sədri: “Qarabağın azadlığına görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edirəm”

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