Абузер Торкаман: Выражаю благодарность президенту Ильхаму Алиеву за освобождение Карабаха

Экс-председатель Государственной организации по культуре и Исламским связям Ирана Абузер-Ибрагими Торкаман поздравил Азербайджанское государство и народ в связи с освобождением азербайджанских территорий от оккупации.

Экс-председатель Государственной организации по культуре и Исламским связям Ирана Абузер-Ибрагими Торкаман поздравил Азербайджанское государство и народ в связи с освобождением азербайджанских территорий от оккупации.

Как сообщает Report, свои поздравления он озвучил на проходящей в Баку международной конференции ”Мультикультурный взгляд на приоритетные глобальные проблемы“.

“Поздравляю Азербайджанское государство и нацию с освобождением Карабаха. Выражаю благодарность уважаемому президенту Ильхаму Алиеву",-сказал Абузер-Ибрагими Торкаман.

Участники мероприятия аплодисментами присоединились к его поздравлению.