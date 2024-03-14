Эка Ткешелашвили: Прямые контакты между Баку и Ереваном более эффективны для подписания мирного договора

Прямые контакты между официальными представителями Азербайджана и Армении могут более эффективно повлиять на процесс нормализации отношений и подписания мирного соглашения.

Прямые контакты между официальными представителями Азербайджана и Армении могут более эффективно повлиять на процесс нормализации отношений и подписания мирного соглашения.

Об этом Report заявила бывший заместитель премьер-министра Грузии Эка Ткешелашвили.

"Грузия могла бы сыграть свою роль в нормализации отношений, как страна, которая стратегически связана с Азербайджаном и сохраняет добрососедские отношения с Арменией. Однако сейчас более важно обеспечение прямых контактов. Усилия правительства Азербайджана в этом направлении оказались успешными. Поэтому посредничество в переговорах уже неактуально", - сказала она.