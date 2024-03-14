Ткешелашвили: Глобальный Бакинский Форум - единственный форум такого масштаба в регионе

Глобальный Бакинский Форум является единственным форумом такого масштаба в регионе Южного Кавказа.

Глобальный Бакинский Форум является единственным форумом такого масштаба в регионе Южного Кавказа.

Об этом Report заявила бывший заместитель премьер-министра Грузии Эка Ткешелашвили.

"Форум не только ставит Азербайджан в центр внимания глобальных дискуссий, но и становится яркой жемчужиной всего региона, куда съезжаются лидеры со всего мира", - сказала она.

По словам Ткешелашвили, необходимо говорить о проблемах, которые имеют решающее значение для нашего будущего, и данный форум - прекрасная платформа для дискуссий.

14 марта в Баку начал работу XI Глобальный Бакинский форум на тему "Восстановление раздробленного мира", который организован Международным центром Низами Гянджеви под патронажем президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

В нем принимают участие представители многих стран, а также влиятельных международных организаций – в целом свыше 350 гостей из более чем 70 стран мира.

На Форуме пройдут глобальные дискуссии по итогам COP28 и подготовке к COP29, будут рассмотрены факторы, создающие угрозы новому миропорядку, а также вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, построения устойчивости в раздробленном мире, его влияния на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед человечеством вызовов, затронуты конфликты и мегаугрозы, сотрясающие мир, включая вопросы климата, продовольственной и ядерной безопасности. В то же время состоятся дискуссии о роли военных и экономических союзов в глобальном управлении, региональных перспективах, Европейском Союзе и его отношениях с соседями, молодежной политике, путях повышения устойчивости к глобальным вызовам, неравенстве, нехватке природных ресурсов и вопросах миграции, искусственного интеллекта, а также новых парадигмах безопасности в эпоху дронов и кибероружия.