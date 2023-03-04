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Египетский журналист: Армяне намеренно обстреливали мирное население Гянджи

Египетский журналист: Армяне намеренно обстреливали мирное население Гянджи Армяне намеренно, чтобы запугать, обстреливали мирное население Гянджи.
Внешняя политика
4 марта 2023 г. 10:30
Египетский журналист: Армяне намеренно обстреливали мирное население Гянджи

Армяне намеренно, чтобы запугать, обстреливали мирное население Гянджи.

Как сообщает Report, об этом журналистам в Гяндже заявил сотрудник египетского агентства MENA Ахмед Бахаа.

Он отметил, что стал свидетелем многих разрушений во время 44-дневной Отечественной войны.

"Но меня ужаснул вид разрушений в Гяндже. Тут погибли мирные жители, женщины и дети. Конечно, во время войны всегда есть жертвы. Но когда это женщины и дети, то особенно печально и больно. Эти разрушения свидетельствуют, что армяне совершали обстрелы целенаправленно. Основная их цель была поразить места, где проживает мирное население, и запугать людей", - заявил египетский журналист.

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Версия на английском языке Egyptian journalist: Armenians purposefully carried out destruction in Ganja
Версия на азербайджанском языке Misirli jurnalist: "Ermənilər Gəncədəki dağıntıları məqsədyönlü şəkildə həyata keçirib"

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