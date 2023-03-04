Египетский журналист: Армяне намеренно обстреливали мирное население Гянджи

Армяне намеренно, чтобы запугать, обстреливали мирное население Гянджи.

Армяне намеренно, чтобы запугать, обстреливали мирное население Гянджи.

Как сообщает Report, об этом журналистам в Гяндже заявил сотрудник египетского агентства MENA Ахмед Бахаа.

Он отметил, что стал свидетелем многих разрушений во время 44-дневной Отечественной войны.

"Но меня ужаснул вид разрушений в Гяндже. Тут погибли мирные жители, женщины и дети. Конечно, во время войны всегда есть жертвы. Но когда это женщины и дети, то особенно печально и больно. Эти разрушения свидетельствуют, что армяне совершали обстрелы целенаправленно. Основная их цель была поразить места, где проживает мирное население, и запугать людей", - заявил египетский журналист.